İşte Meclis'e Giremeyen Dikkat Çekici İsimler!
Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok isim milletvekili olmayı başaramadı. İşte dikkat çeken o isimler...
Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok isim milletvekili olmaya başaramadı. İşte dikkat çeken o isimler...
TÜRKİYE'DE YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK "KURUCU BAŞKAN" OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'de yeni modeli hayata geçirecek "Kurucu Başkan" oldu.
5 PARTİ YÜZDE 10'LUK BARAJI GEÇTİ
Yüzde 10'luk seçim barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP oldu.
İşte Meclis'e giremeyen isimler.
İsmail Hakkı Gül - CHP
Ali Türkşen - İYİ Parti
Elif Nur Bayram - AK Parti
Türk İslam Karakoç - AK Parti
Irmak Neriman Nebioğlu - CHP
Merve Asa - İYİ Parti
Mehmet Aslan - İYİ Parti
Veli Oğuzhan Öztürk - MHP
Ayşe Böhürler - AK Parti
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar - MHP
Merhum yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu
Eski polis müdürü Fatih Eryılmaz - İYİ Parti