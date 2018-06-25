İşte Meclis'e Giremeyen Dikkat Çekici İsimler!

Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok isim milletvekili olmaya başaramadı. İşte dikkat çeken o isimler...

TÜRKİYE'DE YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK "KURUCU BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'de yeni modeli hayata geçirecek "Kurucu Başkan" oldu.

5 PARTİ YÜZDE 10'LUK BARAJI GEÇTİ

Yüzde 10'luk seçim barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP oldu.

İşte Meclis'e giremeyen isimler.

İsmail Hakkı Gül - CHP

Ali Türkşen - İYİ Parti

Elif Nur Bayram - AK Parti

Türk İslam Karakoç - AK Parti

Irmak Neriman Nebioğlu - CHP

Merve Asa - İYİ Parti

Mehmet Aslan - İYİ Parti

Veli Oğuzhan Öztürk - MHP

Ayşe Böhürler - AK Parti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar - MHP

Merhum yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu

Eski polis müdürü Fatih Eryılmaz - İYİ Parti