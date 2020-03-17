TBMM'ye "Çerkez Ethem'in naaşı Türkiye'ye getirilsin" başvurusu TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir vatandaş, Kurtuluş Savaşı döneminde düzenli orduya katılmayıp çıkarmakla anılan Çerkez Ethem'in naaşının Türkiye'ye getirilmesi için başvuruda bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir vatandaş, Kurtuluş Savaşı döneminde düzenli orduya katılmayıp çıkarmakla anılan Çerkez Ethem'in naaşının Türkiye'ye getirilmesi için başvuruda bulundu.



Erkut Aslanoğlu isimli vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na verdiği dilekçede, Çerkez Ethem olarak bilinen dönemin Kuvayi Seyyare Komutanı Ethem Bey'in Kurtuluş Savaşı kahramanı olduğunun tüm tarihçiler tarafından üstünde ittifak ettikleri bir gerçek olduğunu belirtti. Çerkez Ethem'in gelişen olay çerçevesinde ülke dışına çıkmak zorunda kaldığı anımsatılan dilekçede, "Yıllar sonra küskün bir şekilde hayata gözlerini yumduktan sonra Ürdün'ün Amman şehrindeki Kabartey mezarlığına defnedilmiştir. Çerkez Ethem Bey, Milli Mücadele için ilk harekete geçen kişilerin başında yer alır. Ege bölgesinde düşmanı yıldırmıştır. Anadolu'da 40 kadar iç isyanı bastırmıştır ve isyanların bastırılmasındaki çatışmaların her biri bir roman olacak kahramanlıklarla doludur. Gelişen olaylar neticesinde kardeşi kardeşe kırdırmamak için ülkeyi terk etme yolunu seçmek zorunda kalmıştır ancak top, makinalı gibi ağır silahların düşmanın eline geçmesini önlemiştir. Atatürk 'Bu kargaşa içerisinde kendisiyle ilgilenemedik' diyerek üzüntülerini sonradan bildirmiştir. Çerkez Ethem Bey, tarihimizde artık hak ettiği yeri almalıdır. Milli Mücadele kahramanı Çerkez Ethem beyin mezarının Ürdün'den Türkiye'ye nakledilmesi ve kendisi için sade de olsa bir anıt mezar yapılmasını arz ederim" denildi.



TBMM Dilekçe Komisyonu, başvuruyu Dışişleri Bakanlığı'na sordu. Dışişleri Bakanlığı, gönderdiği cevapta, "Çerkez Ethem'in Ürdün'de bulunan mezarının ülkemize nakledilmesi talebine ilişkin olarak, ilgili makamlarımızca söz konusu talebin olumlu karşılanması kararı alındığı takdirde, Bakanlığımız merkez birimleri ve ilgili dış temsilciliğimizce nakil sürecine destek sağlanması mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA