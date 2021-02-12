TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı...
12.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:02
TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.
TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu