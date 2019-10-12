TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu heyeti Artvin'de

12.10.2019 21:42

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve beraberindeki milletvekilleri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, bunların üretimi ve pazarlanması konularında yaşanan sorunları yerinde incelemek amacıyla Artvin'in Kemalpaşa, Borçka ve Şavşat ilçelerini ziyaret etti.

Kemalpaşa'daki Maviyemiş Plantasyonu ve İşletmesini gezen komisyon üyeleri, daha sonra Borçka Karagöl çevresinde incelemelerde bulundu.



Buradan Şavşat ilçesine geçen milletvekilleri, Sahara Milli Parkı'nda bulunan Şavşat Karagöl ve çevre köyleri gezerek yetkililerden ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin bilgi aldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Şavşat'ta DOKAP ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfınca (ANG) yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yapılan Artvin Alıç ve Kızılcık Üretim Merkezi'ni gezdi.

"Buralar yeryüzü cenneti"

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliğine sahip Artvin'i tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda çok önemsediklerini söyledi.

Artvin'in bu anlamda büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Aydın, "Buralar yeryüzü cenneti. Tıbbi ve aromatik bitkinin en zengin olduğu bölgeler. 2 bin 727 bitki çeşitliliği olan bir il. Endemik tür olarak da yalnızca Borçka Karagöl'ün çevresinde 900'ün üzerinde bitki çeşidi var. Şavşat'ta da 850 civarında endemik tür mevcut. Bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada yaygın kullanıldığına işaret ederek, "Sektör dünyada şu an 115 milyar dolarlık potansiyele sahip. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara çıkacak. Biz de ülke olarak 2023'te 5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmaya çalışıyoruz. Daha ileriki dönemlerde de 50 milyar dolarlık hacme ulaşmalıyız. Bunun için raporlar hazırlayacağız." diye konuştu.

Alıç ve kızılcık üretim bahçesini çok beğendiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Her ilde bir ürünü ön plana çıkarma gayreti içindeyiz. Isparta denilince akla gül geliyorsa, Artvin denilince de alıç gelsin. Bunu yaygınlaştıralım, engeller varsa kaldıralım. Diğer ürünleri de değerlendirmeliyiz elbette ama bir ürünü ön plana çıkarmak lazım. Artvin denilince akla gelen ilk ürün alıç olsun."

Heyet üyelerine, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Şavşat İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Aydemir eşlik etti.

Kaynak: AA