TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi...

TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi...

TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir.

30.10.2019 18:30
TBMM tezkeresinden:

TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz"

Kaynak: AA
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