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TBMM tatile girdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TBMM tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Şubat'a kadar tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ), 15 Şubat'a kadar tatile girdi.

Tbmm Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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