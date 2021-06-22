TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, çiftçi temsilcileriyle görüştü
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, çiftçi temsilcileriyle görüştü

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, çiftçi temsilcileriyle görüştü
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı Münür Ballı ve beraberindeki il temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı Münür Ballı ve beraberindeki il temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıç, TBMM'deki görüşmede, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin sorunlarının çözümü için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Kılıç, çiftçi temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılabileceklerin belirlenebilmesine yönelik toplantıların önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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