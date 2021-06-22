TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, çiftçi temsilcileriyle görüştü

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı Münür Ballı ve beraberindeki il temsilcileriyle bir araya geldi.