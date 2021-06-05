TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "Kuraklığın farkındayız"

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, kuraklıkla ilgili sahada olduklarını ve çiftçiye en iyi şekilde destek olabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, kuraklıkla ilgili sahada olduklarını ve çiftçiye en iyi şekilde destek olabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Subatan köyündeki tarlalarda Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile incelemelerde bulunan Kılıç, çiftçi ve muhtarların sorunlarını dinledi.

Kılıç, bakanlık uzmanlarının Türkiye'nin her tarafında bu yılki ekilişleri, iklimi, meteorolojik verileri, arazinin durumunu ve kuraklığın etkilerini araştırmak üzere görev yaptığını anlattı.

Geçen yıla göre yağış oranının azaldığını ifade eden Kılıç, "Kars'tayız ve gördük ki geçen yıllara oranla yağış miktarlarının azalma olduğunu biliyoruz. Bu yağış miktarları başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesini olumsuz etkiledi." dedi.

Kılıç, yağış miktarlarının bitkisel üretimi de etkileyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bakanlık ve hükümet olarak kuraklığın farkındayız, bu yüzden sahadayız. En iyi tespitleri yapıp, en yüksek şekilde çiftçimizi nasıl destekleyeceğiz onun çalışmasını yapıyoruz. Ülkede bir kuraklık iklimi var. Bununda yüzde 10'larda bir rekolte kaybına sebep olacağı öngörülüyor, umarım daha fazla olmaz. 18 yıldır çiftçimizin her anını destekledik. Köylümüzün de dediği gibi, birlikte yeşerttiğimiz bu şeyin solup gitmesine müsaade etmeyiz, hükümet olarak yine onların arkasında olmaya devam edeceğiz."

Arslan da üretici ve tüketicinin denge içerisinde hareket etmesinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz bizim için ne kadar kıymetliyse tüketicimiz olan vatandaşlarımız da o kadar önemli. Tarladaki rakamla sofradaki rakamın kendi içerisinde bir denge oluşturması çok kıymetli. Bundan hareketle bütün tarafların en verimli şekilde bu sistemden yararlanması adına kararlar aldık alıyoruz, bundan sonra da inşallah almaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde dünya gıda konusunda ciddi sıkıntı yaşarken, hamdolsun Türkiye kendisi üretiyor olması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamadı, inşallah bundan sonra da yaşanmayacak."

Kuraklık etkilenen çiftçinin yanında olduklarını anlatan Arslan, "Bu konuda hem çiftçimizin hem üreticimizin hem de yem bitkileri nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yanındayız. Aynı zamanda da tüketicimizin de sofrasına en uygun şekilde gıdayı götürmek üzere uğraşıyoruz." diye konuştu.

Öksüz ise yöredeki en önemli ekonomik kaynaklarının tarım, hayvancılık turizm olduğunu anımsatarak, "Tarım ve hayvancılık bel kemiğimiz. Onun için bu sektörü olabildiğince, bütün gücümüzle desteklemek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Çiftçimizin yanındayız, uygulayacağımız projelerle, desteklerle devletimizin imkanlarını da çiftçimizin bu sıkıntısını, ortadan kaldırmaya yeterlidir. Çiftçimiz o yüzde rahat olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ile İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel de kuraklığın yaşandığı bölgede çalışma yaparak rapor tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik