TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan "marketlere akın etmeye gerek yok" uyarısı
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Koronavirüs, Güncel

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan "marketlere akın etmeye gerek yok" uyarısı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, koronavirüs nedeniyle vatandaşların marketlere ve eczanelere akın etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Bugün hiçbir şey üretmesek dahi en az 2-3 yıllık gıda stokumuz var.

15.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:25
TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, koronavirüs nedeniyle vatandaşların marketlere ve eczanelere akın etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Bugün hiçbir şey üretmesek dahi en az 2-3 yıllık gıda stokumuz var. Marketlere akın ederek kötü niyetli olanların hak etmedikleri karları kazanmalarına neden oluyoruz" dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kılıç, herkesin konuyu travmaya götürecek davranışlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Dünyada her yıl 10 milyon insanın açlıktan, yüz binlerce insanın da başka hastalık ve nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden Kılıç, koronavirüs nedeniyle marketlere veya eczanelere yığılarak gıda, kolonya ve diğer ürünlerin stoklanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her türlü olumsuz duruma karşı tedbirleri alabilecek yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Kılıç, "Gıdaya hücum etmek, her şeyin sonunun geldiği duygusuyla hareket etmek doğru değil. Bu salgın dünyayı ortadan kaldıracaksa zaten biriktirilen gıdaların da bir faydası olmayacak" diye konuştu.

Kılıç, konuyla hiç alakası olmayan, mikrobu, bakteriyi bilmeyen, hayatında bir kez olsun mikroskobu eline almayan insanların televizyonlarda yaptıkları açıklamaların vatandaşların paniklemesine neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de çok deneyimli bilim insanlarının bulunduğunu, ekranlara bu kişilerin çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Her gün, farklı konularda aynı kişiler konuşuyor. Bu konuyu sadece Sağlık Bakanlığının üzerine yıkmayalım. İnsanları bilgilendirirken dozunu kaçırmadan, toplumu rehavete de korkuya da düşürmeden yayın yapalım. Dünyadaki kötü örnekleri her gün gösterip 'fabrikalar kapandı, üretim durdu' diye haberler yapıldığı zaman insanlar geleceğinden endişe etmeye başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Türkiye'nin göç yolları üzerinde olmasına rağmen koronavirüse karşı alınan tedbirler yönünden dünyanın çok önünde olduğunu söyledi.

Yunus Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de üretim devam ediyor. Kaynaklarımız yerinde, fabrikalarımıza gelen üretim materyallerinde bir azalma yok. Çiftçimiz tarlasında çalışıyor, fabrikalarımız üretim yapıyor, marketler de ağzına kadar dolu. Bugün hiçbir şey üretmesek dahi en az 2-3 yıllık gıda stokumuz var. Marketlere akın ederek sadece kötü niyetli olanların iştahını kabartıp hak etmedikleri karları kazanmalarına neden oluyoruz.

Fırsatçıların bazılarının üretim standardına uymadan kalitesiz, tarihi geçmiş, tüketilmesi sakıncalı, belki koronaviristen daha çok korkmamızı gerektiren gıda sahtekarlarının ürünlerini piyasaya sürme arzusu izinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Dünya batacaksa evdeki 20 kilo makarna kimseyi kurtarmayacak."

"Evde beslenen hayvanların temizliğine biraz daha dikkat etmek gerekir"

Kılıç, virüsün hayvanlardan insanlara geçtikten sonra insanlardan insanlara geçtiğine dair kabul edilen bilgiler olduğuna işaret etti.

Evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara da uyarıda bulunan Kılıç, "insandaki koronavirüsün tekrar hayvanlara, hayvanlardan da tekrar insana bulaşıp bulaşmayacağı" konusunu da takip etmek gerektiğini dile getirdi.

Yunus Kılıç, "Koronavirüsün tekrar insandan hayvana geçme kabiliyeti kazanabileceğini göz önünde bulundurarak, hayvanlarla olan münasebetlerde de biraz daha mesafeli davranmak gerekebilir. Bu aşamada evde beslenen hayvanların temizliğine biraz daha dikkatli olunması gerekir." dedi.

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TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'marketlere akın etmeye gerek yok' uyarısı

Kaynak: AA

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TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç'tan "marketlere akın etmeye gerek yok" uyarısı

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