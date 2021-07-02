TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi
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TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi

TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından Tekirdağ'a gönderilen bilgisayar ve yazıcılar, ihtiyacı olan okulların idarecilerine teslim edildi.

TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından Tekirdağ'a gönderilen bilgisayar ve yazıcılar, ihtiyacı olan okulların idarecilerine teslim edildi.

Gerekli kurulumları yapılarak gönderilen 75 bilgisayar ve 30 yazıcı, Valilikte düzenlenen törenle okul müdürlerine verildi.

Vali Aziz Yıldırım, teslim töreninde yaptığı konuşmada, bilgisayar ve yazıcıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından okullara hibe edildiğini söyledi.

Şentop'a teşekkür eden Vali Yıldırım, "Okullarımızın her zaman ihtiyaçları var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu bilgisayar ve yazıcılar en çok ihtiyacı olan okullara verilecek. İhtiyacı olan 53 okulumuza bu bilgisayar ve yazıcıları teslim edeceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da Şentop'a teşekkür etti. Ulusan, kentte bugüne kadar bakanlık tarafından verilen 4 bin 199, hayırseverler tarafından bağışlanan 2 bin 297 tabletin öğrencilere dağıtıldığını dile getirdi.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve okul müdürleri katıldı.

TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi
TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi
TBMM tarafından Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 yazıcı gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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