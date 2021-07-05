TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu İzmir Valiliğini ziyaret etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu gücünün 1650 megavata ulaştığını, bu kaynaktan üretilen elektriğin toplam üretimin yüzde 3,5'ine karşılık geldiğini bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu gücünün 1650 megavata ulaştığını, bu kaynaktan üretilen elektriğin toplam üretimin yüzde 3,5'ine karşılık geldiğini bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile beraberindeki heyet, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu.

Altunyaldız, Jeotermal Enerji Derneği tarafından organize edilen iki günlük ziyaret kapsamında, komisyon üyeleri ve sektör temsilcileriyle Aydın, Denizli ve Manisa'da faaliyet gösteren 5 jeotermal enerji tesisini inceleme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin konvansiyonel enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olmasına rağmen hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olduğunu vurgulayan Altunyaldız, "Bu kaynakların değerlendirilmesi amacıyla sektör temsilcileri ve kanun yapıcılara büyük görevler düşüyor. Burada yaptığımız saha gezilerinde jeotermal enerjinin 24 saat kesintisiz enerji sağladığını gözlemledik. Bölgedeki istihdam olanaklarını değerlendirdik. Elektrik üretimi haricinde tarımdan, ısınmaya, gıda ve sağlık sektörüne bir çok alanda jeotermal enerjiden faydalanıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücünün 1650 megavata ulaştığını, bu kaynaktan üretilen elektriğin toplam üretimin yüzde 3,5'ine karşılık geldiğini ifade etti.

Jeotermal Ege için değerli bir kaynak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de komisyon üyeleri ve jeotermal enerji sektörü temsilcilerini ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji atılımlarının ülkenin kalkınmasında itici güç olacağını ifade eden Köşger, "Elektrik üretiminden sera ısıtmasında kullanılan jeotermal enerji, Ege Bölgesi'nin kalkınması ve bu bölgede yaşayan halk için oldukça önemli. Bu kaynak hakkında çıkan olumsuz görüşler bilimsel veriler ışığında aydınlatılabilir. Jeotermal enerji doğal gazla ısınma yapılan şehirlerimizde doğal gaza alternatif olarak kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay