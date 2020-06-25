TBMM Sağlık Komisyonu üyelerinden METÜM'e ziyaret
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TBMM Sağlık Komisyonu üyelerinden METÜM'e ziyaret

TBMM Sağlık Komisyonu üyelerinden METÜM'e ziyaretTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde...

TBMM Sağlık Komisyonu üyelerinden METÜM'e ziyaret
25.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:29

TBMM Sağlık Komisyonu üyelerinden METÜM'e ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (METÜM) incelemelerde bulundu.TBMM Sağlık Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız başkanlığındaki heyet, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz bölgelerinde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların, kişiye özel olarak tasarlanarak 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiminin gerçekleştirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Gülhane METÜM'ü ziyaret etti. Komisyon üyelerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile METÜM Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk karşıladı. Başkan Yediyıldız ve komisyon üyeleri merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak, plastik, silikon ve metal modelleme, endüstriyel ve optik tarama, talaşlı imalat gibi tasarım ve üretim birimlerini inceledi.

Yediyıldız, sağlığın teknoloji ile birleşince çok daha ileri şeyler üretebildiğini belirterek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sağlığa teknolojiyi kattığını ifade etti. Yediyıldız, "Sağlığın teknolojik yapılanmasını, teknolojik ilerlemesini burada gördük. Makineleri gezdik gördük. Kemik yapılar, bir takım protezler nasıl yapılır onun teknolojisini gördük. Burası sağlıkta da bağımsızlık harekatının bir başlangıcı. Dünya artık tarım, gıda ve sağlık üzerine endeksleniyor. Biz sağlığı bu yerlerden daha güzel yerlere getirip, başkasına muhtaç olmadan, sağlığımızı yönetecek, idare edecek malzemeleri, bilimsel faaliyetleri burada görüyoruz. Çok geniş bir Ar-Ge çalışması var. Şu ana kadar üretilenlerin daha da ilerisini üretecek bilimsel faaliyetler, çalışmalar var. Bizim ithal ettiğimiz malzemeler yapılacak; ama onun dışında burada sağlığa yeni teknoloji katacak bir sürü tasarım var. Bütün komisyon arkadaşlarımız ile beklediğimizin daha üstünde çalışmalar gördük? dedi.


Kaynak: DHA

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