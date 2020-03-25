TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı
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Koronavirüs, Güncel

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı

TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili M. Pervin Tuba Durgut, koronavirüsün (COVID-19) yayılması ve sağlık sonuçlarının ağırlaşmasında tütün kullanımının etkilerini anlattı.

25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:16
TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı
TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili M. Pervin Tuba Durgut, koronavirüsün (COVID-19) yayılması ve sağlık sonuçlarının ağırlaşmasında tütün kullanımının etkilerini anlattı.

Tütün ürünlerinin kalp ve akciğerlere  büyük hasar verdiği üzerinde tartışma olmadığını, bunun bilimsel bir gerçek olduğunu, dahası tütün ürünlerinin viral solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığına dair yeterli kanıt bulunduğunu söyleyen Durgut, "Tütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi baskılayarak vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatıyor. Nargile gibi paylaşılan ürünler Covid-19 bulaşmasında çok önemli bir risk kaynağı olduğundan Dünya Sağlık Örgütü nargile kullanımının yasaklanmasını öneriyor. Bu önerilerin ışığında ülkemizde nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sigara içmenin parmakların dudakla temas etme sıklığı nedeniyle virüsün elden ağıza bulaşma ihtimaline de işaret eden Durgut,   "Çin'de Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizler sigaranın ağırlaştırıcı rolü hakkında önemli ipuçları içeriyor. Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür." dedi.

Tütün ürünleri kullanımının koronavirüsten korunma konusunda büyük bir risk teşkil ettiğini hatırlatan Durgut,  bu süreçte 171 sigara bırakma hattı ve birakabilirsin.org'dan destek alınabileceğini söyledi.  Ayrıca, pasif içiciliğin de başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkes için zararlı olduğuna dikkat çeken Durgut, özellikle bu dönemde evlerin ve arabaların tamamen dumansız olması gerektiğini söyledi.

Küresel salgın Covid-19 ile, ulusal mücadelemizde sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi koruma, hijyen kurallarına uyma, yaşlılar ve kronik hastaları koruyup gözetme gibi hepimize düşen çok önemli görevler olduğunu vurgulayan Durgut, sigarayı bırakmanın da hem kendimizi hem çevremizdekileri korumak için hayati önem taşıdığını bildirdi.

   


- İstanbul

Kaynak: DHA

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