TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni...
10.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. (8)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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