TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni...

10.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. (8)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

Kaynak: AA

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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

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