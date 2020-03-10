TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni...

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. (8) Kaynak: AA Haberin Videosu: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı