TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşülüyor

16.10.2019 18:14

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Fon olarak hedefimiz, kurumu olgunlaştırıp devletin bütçesine temettü yoluyla azalmayan bir kaynak yapısını koyabilmek." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanarak, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları'nın görüşmelerine başladı.

Geçen sene yapılması planlanan ancak ertelenen 2016-2017 dönemini içeren bağımsız denetim raporları, bugün ilk kez komisyonda ele alındı.

Komisyon Başkanı Elvan, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 2018 yılı yerine sadece 2016 ve 2017 yılı denetim raporlarının görüşülmesine yönelik eleştirileri üzerine 2018 yılı raporunun 1-1,5 ay sonra tamamlanacağını ve raporun o zaman değerlendirileceğini söyledi.

Elvan, "2018 yılı raporunun kasım ayında bize ulaşması halinde komisyonu hemen toplayıp bu yıl içinde bu raporu görüşeceğiz." dedi.

"Singapur ve Malezya'daki fon modeline benziyoruz"

Komisyonda sunum yapan Türkiye Varlık Fonu AŞ Genel Müdürü Sönmez, dünyada, ihracat ve petrol fazlası gibi kaynaklar üzerine dayalı fonlar, emeklilik fonları ve Asya'da gelişen varlığa dayalı kalkınma fonları bulunduğunu belirterek, TVF'nin de varlığa dayalı kalkınma fonu kategorisinde olduğunu söyledi.

Sönmez, TVF'nin daha çok Singapur ve Malezya'daki modele benzediğine işaret ederek, "Bu fonların güzel tarafı şu; petrolünüz, kaynağınız bir gün azalabilir ama varlık fonları, değerleri katlanan şekilde büyüyen bir yapı. Varlık fonuna neden ihtiyaç duyuluyor? Bizim hedefimiz, kurumu olgunlaştırıp devletin bütçesine temettü yoluyla azalmayan bir kaynak yapısını koyabilmek." diye konuştu.

Varlık fonunun ne olduğuna ilişkin sorulara da açıklık getiren Sönmez, fonun bir banka olmadığını, kredi vermediğini, ancak fonun iştirakleri içinde bankaların olabileceğini belirtti.

Fonun Hazinenin görevlerini de üstlenmediğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Varlık fonu, hiçbir şekil ve suretle altındaki şirketleri teminat, rehin vermek gibi yöntemle devlet adına borçlanma yapmak gibi bir yetkisi, amacı ve yol haritası yoktur. Ancak büyüme sürecimizde ilk borçlanmamızı Hazine garantili yapmıştık. Ama buranın hiçbir şekilde Hazine adına, bütçeye borçlanma gibi niyeti yoktur. Biz borçlanmamızı kendi faaliyetlerimiz için yaparız. Fon, Merkez Bankası da değildir ve para politikasını belirlemez. Fon, Özelleştirme İdaresinin fonksiyonlarını da yerine getirmez. Varlık Fonunun elindeki portföyü özelleştirmek gibi bir amacı yoktur."

"Milli Piyangonun cirosu artacak"

Sönmez, TVF'nin Türkiye'nin "finansal güç merkezi" olarak tanımlanabileceğini ve devletin sermaye çözüm ortağı olduğunu dile getirerek, fonun, doğrudan yabancı yatırımcıların ülkedeki potansiyel ortağı ve muhatabı olduğunu anlattı.

Fonun, ülkenin stratejik hedeflerinin gerçekleşmesi için ana yatırım yapan bir platform olduğuna dikkati çeken Sönmez, fondaki varlıkları değerini de bu çerçevede arttırdıklarını ifade etti.

Sönmez, bu kapsamda Milli Piyango lisansının gelir paylaşımı modeliyle özel bir operatöre devredildiğini belirterek, "2018 yılı sonunda 3,4 milyar lira olan Milli Piyango cirosu daha ilk yılda 9,3 milyar lira ciro taahhüdüyle, gelir paylaşımı taahhüdüyle verildi. Bu model özelleştirme değil, gelir paylaşımı. Yeni modelde işletme gideri 4 puan aşağı çekiliyor." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA