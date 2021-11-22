TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 'terörist' tartışması - Haberler
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 'terörist' tartışması

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 'terörist' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un "Selahattin Demirtaş teröristtir" sözlerine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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