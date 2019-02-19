TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülen, Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifine, 2018...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi

Kaynak: AA