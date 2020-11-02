TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri

02.11.2020 22:00 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:11
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik'teki rüşvet iddiasına ilişkin, "Ne benim be de diğer bakanın ağzından rüşvet kelimesi çıkmadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik'teki rüşvet iddiasına ilişkin, "Ne benim be de diğer bakanın ağzından rüşvet kelimesi çıkmadı. Kaydı var, izleyin. Orayı ben iptal etmedim, benden önceki dönemde amaç dışı kullanımla mahkemelik olmuş, benden önce iptal edilmiş. Biz tamamını yıktık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verip, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ersoy, tiyatrolara desteği 3 buçuk kat arttırdıklarını belirterek, "Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu gibi destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık. Biz onlar için kamu spotu hazırlıyoruz. 1 Aralık'tan sonra kamu spotuyla sertifikasyon programını tiyatro ve sinema için hazırladık. Bakanlık ve firmalardan rica ettik bedelsiz sertifika edilsin diye. Bunun kamu spotuyla anlatılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serik'teki rüşvet iddiasına ilişkin soru üzerine Ersoy, "Ne benim ne de diğer bakanın ağzından rüşvet kelimesi çıkmadı. Kaydı var, izleyin. Orayı ben iptal etmedim, benden önceki dönemde amaç dışı kullanımla mahkemelik olmuş, benden önce iptal edilmiş. Biz tamamını yıktık. Yanlış kısımları beş yıldızlı halk plajı yaptık. Ben tebdili kıyafet gittim, halk beni çevirdi teşekkür etti" dedi.

Resim Heykel Müzesi'ni 27 Aralık'ta açacaklarını da söyleyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Ayasofya Karya Camii'nin korunması ve restorasyonu ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Ayrıca UNESCO temsilcisi geldi inceleme yaptı. Cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller. Ziyarete açık olması ve korunması asıl kriter. Galata Kulesi'ne gitmiş. Eski hali ile yeni halini karşılaştırdığında UNESCO Başkan Yardımcısı 'Muhteşem iş çıkarmışsınız' dedi."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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