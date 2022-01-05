TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ' Varlık Fonu' sunumu (2)

'VARLIK FONU'NUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 TRİLYON 169 MİLYAR TL'DİR'

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Ermut, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Varlık Fonu'nun büyüklüğüne ilişkin bigi veren Ermut, "Varlık Fonu bünyemizdeki TVF Yönetim A.Ş. ilgili Yönetim A.Ş., TVF ve alt fonlarıyla bağlı şirketlerin yönetimi için kurulan yönetim şirketidir. Varlık Fonunun aktif büyüklüğü toplamda 2 trilyon 169 milyar TL'dir" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerinin, 'Türkiye Varlık Fonu alt şirketi kuramaz' eleştirisine Ermut, "Kanunda, 'Şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler' diye yazmaktadır açıkça. Hiçbir kanun ve düzenlemede 'Türkiye Varlık Fonu şirket kuramaz' diye bir hüküm bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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