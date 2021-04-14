TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Genel Kurul'da "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Açıklaması

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." dedi.

Yılmaz, Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı milletvekillerinin yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi.

Merkez bankalarının kar amaçlı olmadığına, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğuna işaret eden Yılmaz, merkez bankalarının salgın nedeniyle ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankaları dikkate alındığında 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Bu üç merkez bankasının yaptığı tarihte görülmemiş ölçekte bir genişlemedir. Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bunu da ekonomilerinin sıhhati ve geleceği açısından yapmışlardır. Bizim Merkez Bankamız da içinde bulunduğumuz şartları dikkate alarak birtakım tedbirler almıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. Dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomimiz var, G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." değerlendirmelerinde bulundu.

"Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz"

Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı" yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını da ifade ederek şunları kaydetti:

"Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür. Bu dönüşüm esnasındaki değerleri sorgulayabilir, tartışabilirsiniz ama varlıklar buharlaşmaz. Bir varlıktan diğer bir varlığa dönüşür. Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar. Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok. Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır. Dünyada da bu görülmüştür, bizim merkez bankacılık uygulamamızda da bunlar yaşanmıştır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın. Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman Merkez Bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir."

Öte yandan Yılmaz, kanun teklifiyle oranında artış öngörülen kurumlar vergisinin, isimlerini sıraladığı birçok ülkede yüzde 25 ve üzerinde olduğunu anlattı. Cevdet Yılmaz, salgın döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 1 milyon 48 bin kişi için 5,6 milyar lira işsizlik ödeneği, 2,5 milyon kişiye 10,2 milyar lira nakdi ücret desteği, 3,8 milyon kişiye 31,6 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 3,2 milyon kişiye 3,9 milyar lira normalleşme desteği verildiğini, toplam 51,4 milyar liralık destek sağlandığını da bildirdi.

"Konjonktürel sıkıntılar aşılacak"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde yaptığı konuşmada, çiftçinin 150 milyar lira borcu bulunduğunu ancak bu kanun teklifiyle sadece 1 milyar liralık borcunun yapılandırma kapsamına alındığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Geciken, vadesi geçmiş bütün alacakları kapsasın, çiftçi perişan. Tarım Kredinin yanında Ziraat Bankası da olsun istedik, reddolundu. Yüzde 18'le tefeci faiziyle güya çiftçinin borcunu yapılandırıyorlar. 'Ekim 2021'de olursa ödeme imkanı olmayacaktır, 5 taksit olsun, daha doğrusu Ekim 2022 olsun.' dedik, arkadaşlar onu da reddetti. Dolayısıyla, bu şekilde Türkiye'yi yönetmek mümkün değil arkadaşlar. Yani dost acı söyler ama bu şekilde Türkiye'yi yönetmek mümkün değil, sürekli hata yaparak bu işler olmaz."

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, düzenlemeyle yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 oranında uygulanacağını aktararak "Vergilemede üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliğini zora sokmayacak bir anlayışla kazancın vergilendirilmesinin temini, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği, kamu finansmanıyla ilgili önceliklerin yanı sıra üretimi ve istihdamı teşvik eden öngörülebilir bir vergi sisteminin tesis edilmesi esastır. Bu kapsamda, yapılacak vergi reformu kapsamında basit, açık, düşük oranlı ve öngörülebilir vergi anlayışıyla, işletme büyüklüklerinin de dikkatte alınması adil vergilemeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, bir yılı aşkın süre içerisinde yürüttüğü politika ve uygulamalarla, salgının ekonomiye ve vatandaşlar üzerine olan etkilerini asgariye indirmeyi, üretim çarklarını döndürmeyi başardığına işaret eden Aksu, "Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneği, gelir, ciro, normalleşme, kira ve nakit desteği, işten çıkarma yasağı, sosyal yardımlar, borç erteleme, kredi kolaylığı ve benzeri ekonomik ve sosyal tedbirlerle önemli destek paketlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye, ilan edilen plan ve programların uygulanmasıyla sağlıklı bir yatırım, üretim, istihdam ve ihracat zinciri oluşturacak, konjonktürel sıkıntılar aşılacaktır." dedi.

"Belediyeden Kandil'e giden hortumları kestik"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Kovid-19 döneminde iktidarın, işyeri kapatılan ve işsiz kalan kesimlere yeterli desteği sunamadığını söyledi. Partisinin tüm itirazlarına rağmen kısa çalışma ödeneği uygulamasının sonlandırıldığını belirten Emecan, "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 736 liraya yükselmiştir. Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar olan bu 1500 TL destek bu insanların açlığa mahkum edilmesinden başka bir şey değildir. Salgına yönelik kısıtlamalardan en fazla lokanta, kafe ve restoranlar etkilendi. Bu yılın ilk iki ayında bu sektördeki 1561 işletmenin iflas ettiğini düşünürsek bu sektöre yönelik önlemler kesinlikle yeterli değildir." görüşlerini bildirdi.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, kürsüden hortum göstererek "iktidarın Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervini hortumladığını" iddia etti. Aydemir'in konuşması sırasında AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, HDP'li Aydemir'in sözlerine, "O hortumunuz kesildiği için o hortumla bugün buraya geliyorsunuz. Belediyeden Kandil'e giden hortumları kestik ve elinize verdik o hortumları. Bundan sonra milletin kazançları millette kalacak, Türkiye'yi zenginleştireceğiz." yanıtını verdi.

Teklifin ilk maddesi kabul edildi

Genel Kurulda birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin ilk maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen birinci maddeye göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Öte yandan Genel Kurulda, Meclis Başkanvekili Celal Adan, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, yaşamını yitiren eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için başsağlığı dileklerini iletti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, birinci maddenin kabul edilmesinin birleşime ardından ara verdi.

Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman