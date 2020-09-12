TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mezitli İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Doğu Akdeniz'de mavi vatamızı ve hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Doğu Akdeniz'de mavi vatamızı ve hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz. Bizi karaya hapsetmeye çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu konuda da kararlılığımızı taviz vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Elvan, Kuyuluk Çamlığı'nda düzenlenen AK Parti 5. Olağan Mezitli İlçe Kongresi'nde, 19 yılda sayısız eserin millete sunulduğunu söyledi.

12 Eylül'ün 40. yılı olduğunu anımsatan Elvan, darbe yapmanın, girişiminde bulunmanın ve millete silah doğrultmanın vatana ihanet olduğunu kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda darbenin olduğunu aktaran Elvan, "Sizlerin güçlü desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı bu millet dimdik ayakta durdu ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Önümüze çıkan engelleri bir bir aştık. Dikenli yolları çiğneyerek, önümüze örülen taş duvarları yıkarak, alnımıza dayanan o namluları,15 Temmuz'da olduğu gibi bükerek bugün buralara geldik. Kararlı, boyun eğmeyen güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünlere geldik." diye konuştu.

Elvan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa etme gayretinde olduklarını dile getirerek, karşılarına çıkan zorlukları aşarak daha kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

"Türkiye güçlüdür, güçlü olmaya devam edecektir"

Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı en güçlü silahlarının birlik ve beraberlik olduğuna değinen Elvan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bir ve beraber olarak aynı yolda yürüdük. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi başka amaçlar için bozmak isteyenler oldu. Biz nifak tohumu ekmek isteyenlere tek cevabımız 'birliğimiz' dedik. Bu topraklarda yaşayan herkes kardeştir. Doğu Akdeniz'de mavi vatamızı ve hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz. Bizi karaya hapsetmeye çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu konuda da kararlılığımızı taviz vermeden sürdürüyoruz. Artık çekinen, pasif, kabuğuna çekinen Türkiye mazide kaldı. Türkiye güçlüdür, güçlü olmaya devam edecektir."

Süreç içerisinde dış güçlerin saldırısıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Elvan, bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğu sürece ülkenin büyümeye devam edeceğini söyledi.

"Fransa diyince akla gelen tek kelime var, o da sömürü"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını da değerlendiren Elvan, şunları kaydetti:

"Macron, 'Sorunumuz Türkiye halkıyla değil, Erdoğan ile' diyor. 'Erdoğan ile' demesi gayet açık. Çünkü, Türkiye'yi kalkındıran, büyüten, güçlendiren bir konuma getiren sadece silah sanayisinde değil her alanda güçlü hale getiren önemli bir dünya lideri. Bundan rahatsızlar. Macron bilmiyorsa hatırlatmamız gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan demek, güçlü devlet, millet, bayrak ve güçlü ezan demektir. Macron'a 'sorunun ne?' diye sormak gerek. Fransa yıllarca Afrika'yı sömürdü. Afrika'da sömürmediği ülke kalmadı. Oradaki yeraltı zenginliklerini talan ettiler. Yeri geldi o milletin kanını emdi, soyunu kurtmaya çalıştı. O ülkelerdeki Fransa zulmü yeri geldi arşı titretti. Fransa diyince akla gelen tek kelime var, o da sömürü. Sömürmek istiyor. Şimdi gözünü Akdeniz'e dikti. Bir söz var Macron'a hatırlatalım, 'çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır.' Artık karşınızda dimdik duran Türkiye, millet ve Recep Tayyip Erdoğan var."

Kentteki yatırımlar

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapısının hemen hemen bittiğini dile getiren Elvan, "Şu anda iki pistimiz hazır, apronlar yapıldı. Üstyapısı için tekrar ihaleye çıkma izni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde üst yapıya ilişkin ihale sürecini başlatacağız. Kısa sürede sonuçlandıracağız." ifadesini kullandı.

Elvan, başta Çeşmeli-Taşucu Otoyolu ve Akdeniz Sahil Yolu olmak üzere kentteki diğer yatırımlar için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

Kaynak: AA