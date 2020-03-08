TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de konuştu Açıklaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Birileri 'İdlib'de ne işimiz var' diyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Birileri 'İdlib'de ne işimiz var' diyor. İdlib'de yüz binlerce insan yerinden, yurdundan edilirken sesimizi çıkarmayacak mıydık?" dedi.

Elvan, bir spor salonunda düzenlenen AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İdlib'deki hain saldırıya kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Düzenlenen operasyonlarla taş üstünde taş koymadıklarını ifade eden Elvan, yerli silahlarla rejim güçlerinin üzerine Türk milletinin gazabını yağdırdıklarını kaydetti.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını dile getiren Elvan, "3 binden fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları, tanklar, tüfekler, toplar ve depolar dolusu mühimmatlar yok edildi. Milletimizin merhameti ne kadar yüksekse, öfkesi de bir o kadar şiddetlidir." ifadelerini kullandı.

Nerede haksızlık, hukuksuzluk, zulüm varsa onun karşısında duran bir Türkiye'nin bulunduğunu belirten Elvan, bu durumlara sesini yükselten tek liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

"Teröristlerin başını ezmeye devam edeceğiz"

Bir ve birlik olunduğu sürece Türk milletinin sırtının yere gelmeyeceğini aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Birileri 'İdlib'de ne işimiz var' diyor. İdlib'de yüz binlerce insan yerinden, yurdundan edilirken sesimizi çıkarmayacak mıydık? Sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına müsaade mi edecektik? Ülkemize yeni akımların olmasına izin mi verecektik? Bu ülkenin düşmanlarını, teröristlerin başını ezmeye devam edeceğiz. Bu ülkede bayrağı, vatanı, ezanı için bin tane canı olsa, o bin canı feda edecek yiğitler, kahramanlar var."

Elvan, kimseden korkularının ve çekincelerinin olmadığını ve gerekli adımların atılmasında da hükümetin ve ordunun bir an bile düşünmediğini vurguladı.

İlk günkü aşkla, inançla, kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bu millete, bayrağa vatana saldıran olursa bu yumrukla tanışmaya devam edecek. Önce DEAŞ, ardından PKK ve uzantısı olan YPG, ne yaptık? Bu terör örgütlerin başına yumruğu indirdik. Tepelerine indik, bunları ezdik, ezmeye de devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız. Bu ülke bizim. Bu vatan, millet, devlet ve bayrak için çok çalışacağız. Biz kendi gücümüzle o insansız hava araçlarını yapmışsak, ihtiyacımız olan her şeyleri yapacak güçteyiz. Yeter ki bir olalım. Biz bu güce sahibiz."

Elvan, ana muhalefet liderinin kullandığı ifadelerin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "'Şehitler tepesi bizim dönemimizde boş kalacak.' dedi. İnsan utanır bunu söylerken. Bizim 83 milyon insanımız asker. Bunu unutma. Nerede, ne olursa biz o mücadeleyi veririz. Sen otur evinde kahveni, çayını iç. Bu 83 milyon insan söz konusu vatansa canını feda etmeye hazır." diye konuştu.

"Türkiye için mücadele etmemiz lazım"

Bu partinin grup başkanvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ağza alınmayacak ifadeler kullandığını anımsatan Elvan, şunları söyledi:

"Ne diyelim, sabrediyoruz. Allah akıl versin. Utanmadan, sıkılmadan edepsizliğin üzerinde bir ifade kullanıyor. O şahıs milletin huzuruna çıktığında ne diyecek? Bizim için önemli olan düşüncesi ne olursa olsun söz konusu vatansa bizim bir ve beraber olmamız lazım. Hep birlikte Türkiye için mücadele etmemiz lazım. Biz Esed rejiminin katillerini teker teker yok ederken sesi çıkmıyor. Bunu bir yana bırakın o katil rejim Suriye'de çocukları, anaları, hamile kadınları öldürüyor. Hastaneleri bombalıyor. Peki siz ana muhalefet liderinden Esed'i ve rejimini kınayan ifade duydunuz mu? Allahtan utanın. Yazıklar olsun. Bu başkan CHP'nin değil de Suriye'deki rejimin partisinin lideri mi diye zaman zaman düşünüyorum."

Elvan, daha sonra Erdemli için yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İsmail Aydın ise AK Parti'nin kısa sürede çok önemli işlere imza attığını belirterek, "Ekonomik olarak Türkiye'yi 3 kat büyüttük. AK Parti'nin bu başarısının altında birlik ve beraberlik ruhu var. Biz gelecek nesiller için siyaset yapıyoruz. 2023'ün, 2071'in Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA