TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mut İlçe Kongresi'nde konuştu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mut İlçe Kongresi'nde konuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Etrafımızda ateş çemberi var. Hainlere, düşmanlara karşı dik durmak zorundayız. Onun için ilk günkü aşkla, sevdayla ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz.

09.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:25

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Etrafımızda ateş çemberi var. Hainlere, düşmanlara karşı dik durmak zorundayız. Onun için ilk günkü aşkla, sevdayla ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Elvan, açık havada düzenlenen AK Parti 7. Olağan Mut İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Ayrışma ve dedikodu olmadan tek yapacakları şeyin çalışmak olduğunu ifade eden Elvan, yatırımların devam ettiğini aktardı.

Yapılan çalışmalar sonucu Silifke-Mut arasının 20 dakikaya ineceğini anlatan Elvan, "Bu yıl sonuna 3 tüneli bitirmiş olacağız. Arkasından bir viyadük bitireceğiz. Bunu yapacağız, inanıyorum. 1,5-2 yıllık süreçte Silifke-Mut arasındaki yola 700 milyon liranın üzerinde para harcadık. Biz hızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bazı yatırımlarımız görünmüyor. Çünkü tünel açıyorsunuz, farklı güzergahlardan gidiyorsunuz. O açılışları gerçekleştirdiğimizde. 'Biz ne muhteşem eserler yapmışız' diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Elvan, şu değerlendirmede bulundu:

"İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de Amerika'da olanları gördünüz. Sokaklarda yatanları, ölen insanların kaldırılmadığı cesetleri gördünüz. Hastaneye gitmek isteyen ama gidemeyen insanları gördünüz. Türkiye'de böyle bir sahneyle karşı karşıya kaldınız mı? Kalmadığınız gibi Rusya'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden, Afrika'dan, Orta Asya'dan hasta olan Türk vatandaşlarımızı getirdik. Ülkemizde tedavi ettik. İşte bizim ve AK Parti'nin farkı bu. Biz bu başarıları sizin verdiğiniz destekle elde ettik. Sizler dik durdunuz, biz de dik durduk. Eski bir liderimiz bir darbe karşısında şu ifadeyi kullanmıştı, 'Şapkamı alır giderim' demişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şapkasını alıp gitmedi. Dimdik ayakta durdu ve o darbecilere karşı sizinle birlikte mücadele etti. O darbecileri bertaraf ettik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu bir ilktir."

Büyük projeler yapmaya devam edeceklerini aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet bizi dışarıya şikayet ediyor. Biz, bir ve bütün olmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu 'Libya'da niye yokuz?' dedi. Birkaç gün geçti, Libya'da olduğumuzu öğrenince 'Biz niye Libya'dayız' dedi. Böyle bir anlayış olabilir mi? Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyeceğiz. Bir ve beraber olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Biz bunu istiyoruz. Maalesef göremiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Etrafımızda ateş çemberi var. Hainlere, düşmanlara karşı dik durmak zorundayız. Onun için ilk günkü aşkla, sevdayla ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimize güvenelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olalım. Bu millet ve ülke büyümeye, güçlenmeye devam edecek."

Kongreye, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mut İlçe Kongresi'nde konuştu

Kaynak: AA

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