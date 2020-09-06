TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: "Derdimiz halka hizmet" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Derdimiz sadece halka hizmet etmek, sizin hizmetkarınız olmak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Derdimiz sadece halka hizmet etmek, sizin hizmetkarınız olmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz ve buna inanıyoruz." dedi.

Elvan, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda düzenlenen AK Parti 5. Olağan Akdeniz İlçe Kongresi'nde, Akdeniz ilçesinin Mersin'in kalbi konumunda olduğunu söyledi.

İlçenin ticaret, lojistik ve sanayi merkezlerini içerisinde bulundurduğunu belirten Elvan, gelir dağılımına bakıldığında en yoksul ilçelerden birinin Akdeniz ilçesi olduğunu ifade etti.

İlçenin geçmişte yıllardır tahrip edildiğini ve bir kenara terk edildiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Ben o mahallelere, sokaklara girdiğimde o analarımızın, babalarımızın, kadınlarımızın neler söylediklerini burada anlatmak istemiyorum ama eziyet, sıkıntı çektiler ve nihayet en son yerel seçimlerle sevgili Mustafa Gültak kardeşimizin belediye başkanlığını onayladılar. 'Artık biz yolumuza AK Parti ile devam edeceğiz' dediler. Kısa sürede belki 15-16 aylık süreçte çok önemli çalışmalar yaptık. Belki 30-40 yıldan beri konuşulan meseleleri çözme yolunda çok önemli adımlar attık. Akdeniz'in mahallerine girdiğinizde o mahallelerin bir çoğunda tapu, ruhsat, sağlıklı bir bina yok. Yarın herhangi bir afetle karşı karşıya kaldığımızda o binalar ayakta kalabilecek mi? Hayır. Peki ne yaptık. Hemen Mustafa Başkanımız göreve gelir gelmez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği yaparak Akdeniz'imizin modern bir kent haline dönüşmesi yolunda yapacağımız çalışmaları, önceliklerimizi ortaya koyduk ve bu çerçevede Barış ve Bahçe mahallelerimizde bir kentsel dönüşüme başlama kararı aldık. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız Akdeniz Belediyemiz ile birlikte çalışmaya başladı. İnşallah Barış ve Bahçe mahallelerimizde oturan kardeşlerimizi çok modern, çevre düzenlemesiyle, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla muhteşem bir mekana kavuşturacağız."

Lütfi Elvan, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde oturan vatandaşların daha modern şartlarda yaşamalarını istediklerini anlatarak, "O mahallelerde bulunan çocuklarımızın spor yapmasını, futbol, basketbol,voleybol sahalarında oynamasını, değişik sosyal ve kültürel etkinlikler de bulunmasını arzu ediyoruz. O çocuklarımızın ileride vali, kaymakam, milletvekili ve Türkiye'nin önde gelen insanlarından olmalarını arzu ediyoruz. Onların anneleri, babaları fakir diye o çocuklarımız orada kalmayacak. Biz o çocuklarımıza sahip çıkacağız." dedi.

İlçede yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahseden Elvan, şöyle devam etti:

"Başımızda adam gibi adam güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Elbette sizin bize desteğiniz, sağladığınız katkı, bize vermiş olduğunuz güç, son derece önemli. İşte sizin bize vermiş olduğunuz güçle biz buradayız. Bana özellikle mahalli idareler seçimleri öncesi şunu ifade ettiler. 'Ya Sayın Bakanım bizim Akdeniz ilçemizi kazanma imkanımız yok. Biz diğer ilçelere yoğunlaşalım' dediği zaman bir arkadaşımız ben masaya yumruğumu vurdum. 'Biz inanıyoruz ve Akdeniz'i alacağız' dedim ve aldık da. Bana o pırıltıyı kim verdi biliyor musunuz? O mahalle muhtarlarımız verdi. Ağızları ifade edemiyor ama gözleri konuşuyordu. Onların gözlerini okumak, pırıltıyı görmek bizim için önemliydi. İnandığın takdirde yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Onun için birliğimiz, beraberliğimizi inşallah daha da kuvvetlendirelim."

Mersin milletvekilleri olarak teşkilatlarından son derece memnun olduklarının vurgulayan Elvan, "Biz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla tüm teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. Bakın diğer partilere aman Allah'ım neler neler, ne tür sorunlar yaşıyorlar. Biz çok mutluyuz, huzurluyuz Mersin'de. Bizim bir sıkıntımız yok. Bizim derdimiz sadece halka hizmet etmek, sizin hizmetkarınız olmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz ve biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA