TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Yarı Finale Yükseldi

Azerbaycan Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek Parlamentolar arası Futbol Turnuvası başkent Bakü'de başladı.

Azerbaycan Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek Parlamentolararası Futbol Turnuvası başkent Bakü'de başladı. TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ilk karşılaşmasını Polonya ile yaptı. TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye farkı 4'e çıkardı. Karşı atağa çıkan Polonya skoru 4-1'e getirdi. Hücumlarını sıklaştıran Türkiye Saadettin Aydın'ın golü ile skoru 5-1'e getirdi. Türkiye adına ilk golü Oktay Çanak atarken, ikinci golü Abdullah Öztürk, üçüncü ve dördüncü golü Kazım Kırcı, beşinci golü ise Saadettin Aydın attı. Türkiye Polonya karşılaşmasından 5-1 galip ayrılarak yarın yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, Ukrayna, Letonya ve Polonya olmak üzere 5 ülke katılıyor. Turnuvaya 5 ülke katıldığı için Ukrayna kura ile direkt yarı finale çıktı. A grubundan çıkan Azerbaycan direkt Finale yükselirken, B grubundan çıkan Türkiye yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak. Organizasyonda final maçı 11 Mart Pazar günü yapılacak. Turnuvayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izlemesi bekleniyor. - BAKÜ