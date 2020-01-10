: TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı

10.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:52

Aydın'da otistik ve down sendromlu çocukların yararına TBMM Parlamenterler Futbol Takımı ile Katar Ankara Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) organizasyonundaki karşılaşma Binali Yıldırım Stadyumu'nda yapıldı.

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabaka, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in ilk vuruşuyla başladı.

Karşılaşmada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de TBMM Parlamenterler Futbol Takımının formasını giyip ilk 5 dakika mücadele ettikten sonra oyundan çıktı.

İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısı da 2-2'lik sonuçla tamamlandı.

Maç öncesi gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, meclis takımının bugüne kadar başka ülkelerin parlamento takımlarıyla dostluk maçları gerçekleştirdiğini, bunlarda da başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

Özkan, "Otizm ve diğer gelişim bozukluklarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve bu hastalıklarla ilgili mücadele ortaya koymak adına Katar'ın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarıyla bir maçımız olacak. Centilmenlik esasları çerçevesinde gerçekleştireceğimizi inanıyorum." dedi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek al-Shafi ise çocukların yararına bir organizasyonda yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Aldemir ise böylesi bir etkinliğe imza attıkları için gururlu olduklarını vurgulayarak, "Aydın'a bu kadar milletvekili ilk kez geldi. Sosyal sorumluluk projesi içinde bu hareketler demek ki, çok ciddi anlamda reaksiyonlar oluşturabiliyor. Katar Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandılar, onurlandırdılar." diye konuştu.

Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir de böyle bir farkındalık örneği yaratıldığı için başta üniversite rektörü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karşılaşmanın ardından oyunculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Maçı, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, üniversite öğrencileri ile otistik ve down sendromlu çocuklar da izledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu