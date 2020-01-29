TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
29.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:47
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin 'sözde' Orta Doğu barış planını kınadı.
Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com