TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş
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TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

13.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:06
TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş

Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.


Alınan bilgiye göre, O.A, bugün saatlerinde TBMM'nin Çankaya Kapısı'na geldi. Burada üzerine benzin dökerek kendini yakma teşebbüsünde bulunan O.A.'nın eylemi, güvenlik güçlerince engellendi. Gözaltına alınan şahsın psikolojik sorununun olduğu ve daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.


Bir süre temizlik işçisi olarak bir şirkette çalıştığı belirlenen O.A.'nın adam öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu da ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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