TBMM Olası Seçim Tartışmalarıyla Açıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iktidar ile muhalefet arasında seçim odaklı tartışma ve olası gelişmeler beklentisiyle bugün açıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ), iktidar ile muhalefet arasında seçim odaklı tartışma ve olası gelişmeler beklentisiyle bugün açıldı. TBMM Genel Kurulu, öncelikle Vergi Usulü Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeren vergi düzenlemesi teklifini ele alacak
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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