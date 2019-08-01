TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Üsküdar Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, İstanbul'da yerinde inceleme ziyaretlerine devam ediyor.

Üsküdar Belediyesini ziyaret eden komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele projelerine ilişkin bilgi aldı.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyon Başkanı Satır da Türkmen'e, komisyonun kurulma amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.

Daha sonra Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin imzaladığı protokol ile kurulan Üsküdar Diyabet Merkezini inceleyen heyet, buradan Nakkaştepe Millet Bahçesine geçti.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'nun ziyaretleri yarın da devam edecek.

Kaynak: AA