TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
17.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:25
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek. Karar, Genel Kurulun 86. birleşiminde alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA