TBMM'nin Açılışının 98. Yıl Dönümü

Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalı geçti.

Genel Kurul, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile yabancı misyon şefleri, eski milletvekilleri ve bürokratlar da izledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkanlık Divanında açılış konuşmasını yaparken prompter kullandı.

Özel birleşime; Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Liderlerden sadece Kılıçdaroğlu ile Buldan konuşma yaptı.

İYİ Parti için düzenleme

Genel Kurulda, grup kuran İYİ Parti için düzenleme yapılarak, HDP ile MHP arasındaki sıra bu parti için ayrıldı. HDP Grubu bir sıra kaydırılarak, buradaki sıra İYİ Partiye ayrıldı. İYİ Partinin ön sırasında Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok oturdu.

İYİ Parti için ayrılan sıra daha önce HDP Grubu tarafından kullanılıyordu.

Böylece TBMM Genel Kurulunda partilerin sırası MHP, İYİ Parti, HDP, CHP ve AK Parti oldu.

Genel Kurulda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki OHAL'e yönelik eleştirileri nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım da söz alarak Özel'e yanıt verdi.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin, "Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur; o gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara 'Alçakları vurun' demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, partisi adına konuşma yapmadan önce; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün karşılıklı söz almaları sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kuruldan ayrıldı.