TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum

03.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:26
TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Meclisin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Egemenlik ve Temsil" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Meclisin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Egemenlik ve Temsil" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde, TBMM Tören Salonu'nda 4-6 Aralık'ta yapılacak "TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil" başlıklı sempozyum, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden konunun önde gelen yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirecek.

Sempozyum, farklı disiplinlerin bakış açıları ve farklı ülke tecrübelerinden hareketle, egemenlik ve temsil konusunda yeni akademik yaklaşımların ortaya koyulduğu akademik bir platform oluşturacak ve konuyla ilgili yeni açılımları gündeme getirecek.

Meclis Başkanı Şentop'un açılış konuşmasını yapacağı sempozyum, yarın saat 15.00'te başlayacak.

TRT ve internet üzerinden canlı yayınlanacak sempozyum, 5-6 Aralık'ta online katılımla devam edecek. Sempozyumun oturumları da internetten canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi
Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - 'Eğitimde tek dil' tartışması
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - "Eğitimde tek dil" tartışması
Son dakika: Fransa Covid-19'a karşı aşılama takvimini 2021 yılına hazırlıyor
Son dakika: Fransa Covid-19'a karşı aşılama takvimini 2021 yılına hazırlıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Enes Batur Bülent Ersoy Demet Özdemir Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 18:35:40. #1.15#
title