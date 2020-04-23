TBMM'nin açılışının 100. yılı Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını kutladı.

Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını kutladı.

Twitter'dan TBMM'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle paylaşımda bulunan Talakvadze, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik ortağımız ve müttefikimizin Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Gürcistan Parlamentosu, Türk dostlarımızın bu etkileyici parlamento mirasının kutlamalarına katılmaktadır."

Kaynak: AA