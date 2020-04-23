TBMM'nin açılışının 100. yılı
Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını kutladı.
23.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:00
Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını kutladı.
Twitter'dan TBMM'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle paylaşımda bulunan Talakvadze, şu ifadeleri kullandı:
"Stratejik ortağımız ve müttefikimizin Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Gürcistan Parlamentosu, Türk dostlarımızın bu etkileyici parlamento mirasının kutlamalarına katılmaktadır."
Kaynak: AA