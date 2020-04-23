TBMM'nin açılışının 100. yılı
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Ankara, Politika, Haber

TBMM'nin açılışının 100. yılı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Ankara'da yakılan istiklal ateşi, TBMM çatısı altında 100 yıldır milletimizi birbirine kenetlemiştir.

23.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:06
TBMM'nin açılışının 100. yılı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Ankara'da yakılan istiklal ateşi, TBMM çatısı altında 100 yıldır milletimizi birbirine kenetlemiştir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin açılışının 100. yılının kutlandığına işaret ederek "Ecdadımız bir asır önce tarihte örneğine rastlanmamış işgale karşı zorluk ve inançla kazandığı bağımsızlık mücadelesini Türk milletinin iradesini arkasına alarak taçlandırmıştır." diye konuştu.

Milli Mücadele'nin haklı bir davanın var olma savaşı olduğunu dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varlığı boyunca ruhunda ve kalbinde en derin vatan sevgisiyle dolu Anadolu insanları, evlatları genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle bu kutlu mücadelede bizzat cepheye koşmuş, vatanını cansiperane savunarak düşmana geçit vermemiştir. İşgalcilerin ve destekçilerinin karşısına tereddüt etmeden çıkarak her türlü takdire şayan bir direniş göstermiştir. Cephede savaşan askerlerimizin üstünde başında bir şey yoktu, çoğunun ayaklarında çarık bulunmuyordu. Ecdadımız bu yokluk içerisinde başarıyla mücadelesini verdi ve memleketi, milleti korumayı başardı. 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Ankara'da yakılan istiklal ateşi, TBMM çatısı altında 100 yıldır milletimizi birbirine kenetlemiştir. Bugün de birlik ve beraberlik heyecanımızı tıpkı Kuvayımilliye ruhuyla ilk günkü kadar muhafaza etmekteyiz. Üzerinde yaşadığımız topraklarda milletimiz birçok zaferi coşkuyla hüznü asırlardır yaşamış ve yaşamaktadır. Bu topraklarda yaşamak her zaman bedel ödemeyi göze almayı gerektirmektedir. Üstümüze düşen görev, millet iradesini çiğnemeye yeltenen her türlü tuzağa karşı dün olduğu gibi bugün de uyanık olmaktır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o günkü milletvekilleri, komutanlar, askerler, basın mensupları, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anan Güneş, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

-"Dünyaya yalnız geldiğimizi ve dünyadan yalnız döneceğimizi..."

Güneş, insanlığın zor bir süreçten geçtiği günlerin yaşandığını dile getirerek, koronavirüsün insanlığı, istisnasız her alanda tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

Bu süreçte günlük hayatta olağan dışı değişimler yaşandığını ifade eden Güneş, "Dışarı çıkamıyoruz, sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz, mesleklerimizi rahatlıkla icra edemiyoruz, ibadet yerlerimize gidemiyoruz, evlerimizde, odalarımızda tek başımıza haftalar geçiriyoruz. Bu süreç, dünyaya yalnız geldiğimizi ve dünyadan yalnız döneceğimizi, yanımızda sadece yüce Mevla'nın olacağını bize hissettirmekte ve göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu anımsatarak ramazanın evlere huzur, bereket, Türkiye, İslam ve insanlık alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: AA

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