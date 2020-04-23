TBMM'nin açılışının 100. yılı Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

Efendiyeva, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği tebrik mektubunda, Meclisin, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulduğu ilk günden bu yana Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu, kabul ettiği önemli kararlarla bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını belirtti.

Bu tarihi günün, aynı zamanda "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ilan edilmesinin hem halkın egemenliğine hem de geleceğin emanetçisi çocuklara ne kadar büyük değer verildiğinin bir kanıtı olduğuna işaret eden Efendiyeva, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak Türk dilli ülkelerin parlamentoları ile ilişkilerini her zaman üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. TBMM ile vakfımız arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi, Türk halklarının ortak tarih, kültür ve geleneklerinin korunması ve dünyada tanıtılması konusunda iş birliğinin kurulması büyük önem taşımaktadır. İnanıyoruz ki Türk dünyasının manevi birliğini daha da pekiştirmek adına birlikte projeler yürütecek, karşılıklı etkileşime dayalı faaliyetlerde bulunacağız.

Halkın iradesini temsil eden TBMM'nin daha nice yüzyıllar boyunca yasama ve denetim faaliyetini başarıyla yürütmesi dileğiyle, şahsınızda değerli milletvekillerini ve meclis çalışanlarını tekrar en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA