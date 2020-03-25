TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri koronavirüs nedeniyle ertelendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Başkan Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin insanlığı derinden etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini bildirdi. Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde ve sağlık çalışanlarının gayretiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Şentop, işini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarının ve milletin, hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkılacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

'İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ'Şentop, dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyetinin hasıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Milli Mücadelenin karargahlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir. İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıldönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir."EVLERDEN ÇIKMAMA UYARISI

Şentop, salgın ile ilgili Bilim Kurulu'nun uyarılarını hatırlatarak, "Bu vesileyle, evlerimizden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakar sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA