TBMM’nin 100.yılında, yeni uzlaşmanın şafağında Zaman sadece dünya için değil, Türkiye için de bir yeni bir toplumsal uzlaşı zamanı. Ülkemizde de yeni şeyler söylemek, yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Yeni bir toplumsal uzlaşı, yeni bir hikaye ve güvenilir, liyakatli bir yönetimle ülkemizin bu güçlü potansiyelini harekete geçirebiliriz..

Zaman sadece dünya için değil, Türkiye için de bir yeni bir toplumsal uzlaşı zamanı. Ülkemizde de yeni şeyler söylemek, yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Yeni bir toplumsal uzlaşı, yeni bir hikaye ve güvenilir, liyakatli bir yönetimle ülkemizin bu güçlü potansiyelini harekete geçirebiliriz.. Kaynak: Dunya.com