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Türkiye, Ekonomi, Haber

TBMM’nin 100.yılında, yeni uzlaşmanın şafağında

Zaman sadece dünya için değil, Türkiye için de bir yeni bir toplumsal uzlaşı zamanı. Ülkemizde de yeni şeyler söylemek, yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Yeni bir toplumsal uzlaşı, yeni bir hikaye ve güvenilir, liyakatli bir yönetimle ülkemizin bu güçlü potansiyelini harekete geçirebiliriz..

23.04.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:01
TBMM’nin 100.yılında, yeni uzlaşmanın şafağında

Zaman sadece dünya için değil, Türkiye için de bir yeni bir toplumsal uzlaşı zamanı. Ülkemizde de yeni şeyler söylemek, yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Yeni bir toplumsal uzlaşı, yeni bir hikaye ve güvenilir, liyakatli bir yönetimle ülkemizin bu güçlü potansiyelini harekete geçirebiliriz..

Kaynak: Dunya.com

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