TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor
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TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Mecliste düzenlenen törenle kutlandı.

23.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:06
TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Mecliste düzenlenen törenle kutlandı.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Törende Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Korona virüs sebebiyle törene katılanlara maske dağıtıldı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Kaynak: İHA

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