TBMM'nin 100. yasama yılı: 'Demokraside bugün geldiğimiz yer hepimizin zaferidir'

01.10.2019 16:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci döneminde 3'üncü yasama yılı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla açıldı.



Bu yıl 100'üncü yasama yılına başlayan TBMM için yaptığı açılış konuşmasında Şentop, "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için el birliği yapmamızdır" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle