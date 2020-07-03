TBMM Netflix'e Erişim Engeli için Açıklama Yaptı: İşte Sebebi
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TBMM Netflix'e Erişim Engeli için Açıklama Yaptı: İşte Sebebi

Geçtiğimiz saatlerde yaptığımız haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi internetinden Netflix'e erişim engeli getirildiğini sizlere aktarmıştık.

TBMM Netflix'e Erişim Engeli için Açıklama Yaptı: İşte Sebebi
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43

Geçtiğimiz saatlerde yaptığımız haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi internetinden Netflix'e erişim engeli getirildiğini sizlere aktarmıştık. Bu uygulama ile birlikte meclisin internetine bağlı olan kişiler kullandıkları cihazdan Netflix'e giriş yapamayaya başladı. TBMM uygulamaya alınan bu kısıtlamanın nedenini açıkladı!

Netflix'e Erişim Engeli Neden Geldi?

TBMM'de görev alan ve TBMM'nin internetine bağlı olan kişiler Netflix'e giriş yapmaya çalıştıklarında 'Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü.' hatası ile karşılaşmıştı. Bu durum, geçtiğimiz günlerde sözü edilen sosyal medya kısıtlmasının uygulamaya geçip geçmediği ile ilgili bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açsa da kısa bir süre içerisinde bu durumun yalnızca TBMM'nin internetinde geçerli olduğu anlaşıldı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada milletvekillerinin internet erişiminde sorun yaşadığı gerekçesi ile incelemelerin başlatıldığı ve personelin abonelik sistemi üzerine işleyen platformlarda mesai saatleri içerisinde yoğun kullanım yaptıklarının tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

Bu kapsamda bu tür platformlarda yaşanan yoğun kullanımın internet kapasitesini önemli bir şekilde etkilemesi nedeni ile 26 Haziran tarihinden itibaren kısıtlamanın uygulandığı vurgulandı. Açıklamada 2019 yılından bu yana dizi ve internet sitelerine erişimin zaten kısıtlı olduğu, Netflix'in bu süreçte kapsam dışı olduğu ve atılan bu adımın sosyal medya düzenlemesi ile ilişkili olmadığı belirtildi.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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