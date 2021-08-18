TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde günde 4 küsur milyon metreküp atık su deşarjı yapıldığını belirterek, "Bu atık suların yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla aslında arıtılmadan yapılıyor.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde günde 4 küsur milyon metreküp atık su deşarjı yapıldığını belirterek, "Bu atık suların yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla aslında arıtılmadan yapılıyor. Biyolojik arıtmayı bile biz yeterli arıtma olarak görmüyoruz. İleri biyolojik arıtma yapılması yazım. Ön arıtmanın, arıtmadan kabul edilmemesi lazım." dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerdeki yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantıda yaptığı konuşmada, Marmara Belediyeler Birliği olarak müsilaj konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yaşanan sorunun sebeplerinden birincisi olan küresel ısınma konusunun, kontrollerinde olan bir durum olmadığını ancak bununla ilgili de tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "İkincisi evsel kaynaklı atık sular, onların denize deşarj edilmesi. Marmara Denizi'nde günde 4 küsur milyon metreküp atık su deşarjı yapılıyor. Bu atık suların yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla aslında arıtılmadan yapılıyor. Biyolojik arıtmayı bile biz yeterli arıtma olarak görmüyoruz. İleri biyolojik arıtma yapılması yazım. Ön arıtmanın, arıtmadan kabul edilmemesi lazım." dedi.

Bugün akademisyenlerin "Ön arıtmayı arıtma kabul etmeyin, derin deniz deşarjları da doğru değil" dediğini aktaran Büyükakın, sınai ve zirai faaliyetlerin de Marmara Denizi'nde ciddi kirlilik etkisi yarattığını, özellikle Ergene ve Susurluk havzaları açısından bu meselenin mercek altına alınması gerektiğine dikkati çekti.

Müsilaj meselesinin aynı zamanda deniz suyunun akıntısıyla alakalı bir mesele olduğunu aktaran Büyükakın, özellikle kıyı yapılarının bu akıntıyı engellediği yerlerde, limanlar, iskeleler, tersanelerin mercek altına mutlaka alınması gerektiğini söyledi.

Bu meselenin bu kadar çok farklı sebep konuşulduğu için aynı zamanda kaçınılmaz olarak disiplinler arası bir mesele olduğunu belirten Büyükakın, "Maalesef bilim insanlarımızın aynı hassasiyette konuşmadığı durumlar olabiliyor. Aslında yeniden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü eski düşünüş biçimimizin ortaya çıkardığı sonuç meydanda. Yapılması gereken çok önemli şeylerden biri birlikte çalışmak. Marmara'nın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. " diye konuştu.

Ön arıtmanın denizi katlettiğini vurgulayan Büyükakın, "Biyolojik arıtma yetmez ama iyi bir ileri biyolojik arıtma yapılması lazım. İleri biyolojik arıtma yapılsa bile o suyun mümkünse denize deşarj edilmemesi lazım. Şu anda ileri biyolojik arıtmadan çıkan suyun denize deşarjının yapılmaması fantezi, romantizm bugün. Ama mümkünse bunun da yapılmaması lazım. Şu an ne yapabiliriz? Geri kullanımı için düzenlemeleri geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve belediyelerin ilgili birim yetkilileri yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantı, komisyon üyesi milletvekillerinin sorularının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak