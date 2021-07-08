TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışma takvimini belirledi

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışma takvimini belirledi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışma takvimini belirledi.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Başkan seçimi sonrasında yapılan ilk toplantıda çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve komisyona davet edilecek kişiler görüşüldü.

Bazı komisyon üyelerinin, toplantıların İstanbul'da yapılması önerileri üzerine Demir, komisyonun yazın çalışacağını ve TBMM İçtüzüğü gereği resmi toplantıların Meclis'te yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay