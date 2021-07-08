TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışma takvimini belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışma takvimini belirledi

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışma takvimini belirledi
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışma takvimini belirledi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışma takvimini belirledi.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Başkan seçimi sonrasında yapılan ilk toplantıda çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve komisyona davet edilecek kişiler görüşüldü.

Bazı komisyon üyelerinin, toplantıların İstanbul'da yapılması önerileri üzerine Demir, komisyonun yazın çalışacağını ve TBMM İçtüzüğü gereği resmi toplantıların Meclis'te yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İbrahim Selim Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışma takvimini belirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:18:33. #1.14#

title