TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Gemlik'teki tesise gelerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da hazır bulunduğu incelemelerde, BUSKİ tarafından denizden alınan numuneler komisyon üyelerine gösterildi.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, gazetecilere, komisyonun 10 Eylül'e kadar Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bütün şehirleri ziyaret edeceğini söyledi.

Görünürde müsilajın olmamasının Marmara için iyi bir şey olduğunu dile getiren Demir, "Bu çalışmanın temeli de Marmara'nın kirletilmesine neden olan evsel atıklar, sanayi atıkları, gemilerden kaynaklı atıklar... Bunlarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. Burada birinci derecede çözüm ortaklarımız; yerel yönetimlerimiz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ileri biyolojik su arıtma tesisinin yerinde olduğunu ve kriterlere uyduğunu gördüklerini belirten Demir, Aktaş'a teşekkür etti.

Marmara'nın geleceğinden ümitli olduklarını aktaran Demir, "Marmara'nın tekrar böyle bir sıkıntıyla karşılaşmaması için sadece alanda değil, bilim insanlarıyla da görüşüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Meclis açıldıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bilgi birikimini bir rapor haline getireceğiz, Meclis Başkanımıza takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeleri, daha sonra tekneye binerek Gemlik Körfezi'nde de incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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