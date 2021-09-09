TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Çanakkale'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununu araştırmasının son ayağını Çanakkale'de gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununu araştırmasının son ayağını Çanakkale'de gerçekleştirdi. Milletvekilleri, Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde teknik inceleme gezisinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Marmara Denizi'nde araştırmalarını sürdürüyor. Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet 11 kişilik heyet Marmara ve Avşa adaları ile Erdek'teki incelemelerinin ardından, Çanakkale Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde teknik inceleme gezisinde bulundu.

Güzelyalı köyündeki tesisi gezerek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile yetkililerden bilgi alan komisyon üyeleri, hazırlayacakları müsilaj sorununa ilişkin raporu TBMM'ye sunacak.

"MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJA NEDEN OLAN 3 ÖNEMLİ ETKEN VAR"

Yapılan teknik inceleme geziyle ilgili açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan etkenleri ortaya çıkarmak buradaki hedefimizdi. Marmara'da müsilaja neden olan 3 önemli etken olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi'nin suyunun ısınması, ikincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı münasebetiyle suyunun durgun olması. Yani iki tane küçük boğazdan beslenmesi. Üçüncüsü ise Marmara Havzası'nda yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. İşte bu 25 milyon insandan dolayı da kirletilmesidir. Kirlilik söz konusu olduğunda buna baktığımızda bunlardan biri evsel ve kentsel atıklar ikincisi sanayi ve endüstriyel atıklar üçüncüsü de gemi taşımacılığı münasebetiyle gemilerin bıraktıkları sintine ve diğer kirleticiler. Bu üç etkene baktığımızda komisyon olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu şüphesiz kirletilmesinin önüne geçmektir" dedi.

"İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ İLE MARMARA DENİZİ'NİN KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Başkan Demir açıklamasının devamında; "Kasım ayının sonuna kadar komisyon olarak çalışmalarımız devam edecek. Bir rapor hazırlayacağız. Raporda da teşhisi yaptık sayılabilir. Yani şuanda teşhisi en azından biliyoruz. Çünkü nedenlerini biliyoruz. Tedavisini gördük. Çünkü ileri biyolojik arıtma tesisleri ile bu Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli. Bu tesislerin yapımı çok maliyetli ve bunların işletilmesi, sağlıklı bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Bunlarda son derece önemli. Başta İstanbul olmak üzere birçok yere ileri biyolojik tesislerinin acilen yapılması gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili bir rapor oluşturacağız. Bununla ilgili raporu TBMM'ye takdim edeceğiz. Sonra da yürütmeye takdim edeceğiz. Ümit ediyoruz ki, tüm arkadaşlarımızın ortak gayesi Marmara'yı, müsilajla gördüğümüz problemin daha büyük sıkıntılarla karşılaşmaması. ve nihai hedefimiz ise Marmara'nın olması gereken düzeye getirilmesi çalışmasıdır" diye konuştu.

Teknik inceleme gezisinde; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile ilgili kurum temsilcileri yer aldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı