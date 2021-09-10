TBMM Müsilaj Komisyonu Güzelyalı Dardanos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi
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TBMM Müsilaj Komisyonu Güzelyalı Dardanos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi

TBMM Müsilaj Komisyonu Güzelyalı Dardanos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi
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TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde düzenlenen müsilaj sorununun araştırılması kapsamında 9 Eylül 2021 Perşembe günü Çanakkale'de incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde düzenlenen müsilaj sorununun araştırılması kapsamında 9 Eylül 2021 Perşembe günü Çanakkale'de incelemelerde bulundu.

Çanakkale Belediyesi Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen inceleme gezisine; TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve komisyon üyeleri, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Çanakkale Belediye Meclisi Çevre Komisyonu Üyeleri, birim müdürleri ve teknik ekip katıldı.

TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve komisyon heyeti ilk olarak tesisi gezerek çalışmaları yerinde incelerken, tesisin çalışma prensibinin yanı sıra burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Başkan Gökhan ve teknik ekipten bilgi aldı.

Gezi sonunda Çanakkale Belediyesi'nin çevre yatırımlarının anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirilirken, Başkan Gökhan da hayata geçirilen çevre yatırımları ve projelerine ilişkin komisyon üyelerine detaylı bilgilendirmede bulundu.

İnceleme gezisi sonunda açıklamalarda bulunan TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir; "İleri biyolojik arıtma tesisleri ile Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli" dedi.

10. 09. 2021 11: 49

Kaynak: Habermetre

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