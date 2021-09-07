İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU YENİKAPI ARITMA TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Şimdi ileri biyolojik arıtma tesislerinde asıl hedefimiz denize bundan sonra azot ve fosfor salınımının önüne geçilmesi. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Şimdi ileri biyolojik arıtma tesislerinde asıl hedefimiz denize bundan sonra azot ve fosfor salınımının önüne geçilmesi. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri Yenikapı'daki Arıtma Tesislerini inceledi. TBMM Meclis Araştırması Komisyonu, müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizi'nde ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde incelemelerde bulunuyor. Çalışmalar kapsamında bu sabah AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet Yenikapı'daki Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Mustafa Demir incelemenin ardından değerlendirmelerde bulunarak, Marmara'da kıyısı bulunan bütün illeri ziyaret edeceklerini, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ı dolaşacaklarını belirtti. belirtti.

Demir, "Temel hedefimiz müsilaja neden olan, Marmara Denizi'nin kirlenmesine etki eden 3 önemli etmenimiz vardır. Bir; küresel ısınmadan dolayı deniz suyunun ısınması. İki; Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı gereği su sirkülasyonun yeterli olmaması. ve üçüncüsü; Marmara Denizi'nin kirletilmesi. Bizim için şu anda müdahale edebileceğimiz yegane yer denizlerin kirletilmesi, kirletilmesinin önüne geçilmesi. Marmara havzasında 25 milyon insan yaşıyor. Gerek evsel atıkları, gerek sanayi ve endüstriyel atıkları, gerek gemilerden kaynaklanan atıklar münasebetiyle Marmara kirletiliyor. Bu kirletilmenin önüne nasıl geçeceğiz onun çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ DENİZE BUNDAN SONRA AZOT VE FOSFOR SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ"

Mustafa Demir, "Komisyon arkadaşı milletvekillerimizle birlikte İSKİ'nin arıtma tesislerindeyiz. Burada üç türlü arıtma var, bitkisel, biyolojik ve kimyasal arıtmalar. Bugün fiziksel yani ön arıtmanın olduğu yerdeyiz. İhalesi yapılmış ama bizim hedefimiz ileri biyolojik arıtmaya geçilmesi. Yani artık Marmara'ya ileri biyolojik arıtmadan sonra oluşacak suların denize verilebileceğini veya şehirde peyzajda kullanılabilecek su kalitesine ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hedefimizde bu arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmalar varsa onlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Sonuçta değerli arkadaşlarımızla beraber bir rapor hazırlayacağız. Bu oldukça kapsamlı, teknik bir rapor olacak ama çözüm odaklı bir rapor olacak. Bilim insanlarını dinliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını dinliyoruz, Bu raporu TBMM'ye sunacağız. Hedefimiz; bizim açımızdan, İstanbul açısından Türkiye açısından çok kıymetli olan kendi iç denizimiz Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak. Müsilaj aslında Marmara Denizi'nin görünen kısmı. Buna neden olan altyapıları var. En önemlisi denizin biyo çeşitliliğini bozan, ekosistemini bozan kirleticiler. Bunların içerisinde en önemlileri azot ve fosfor oranının artması. Bunlarda büyük sıkıntılar oluşuyor. Şimdi ileri biyolojik arıtma tesislerinde asıl hedefimiz denize bundan sonra azot ve fosfor salınımının önüne geçilmesi. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı