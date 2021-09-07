TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Büyükada'da tüple dalış yaptı

- TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Büyükada'da tüple dalış yaptı Tüple dalış yapan komisyon üyeleri, müsilajın etkisini gözlemek için su altında incelemelerde bulundu Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalar kapsamında startı...

- TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Büyükada'da tüple dalış yaptı

Tüple dalış yapan komisyon üyeleri, müsilajın etkisini gözlemek için su altında incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalar kapsamında startı bu sabah Yenikapı'dan verilen çalışmaların ikinci aşamasını Büyükada'da yaptı. Ankara'dan gelen komisyon üyeleri, müsilaj etkilerinin gözlenmesi için Büyükada'da yaptıkları tüplü dalış ile su altında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak üzere TBMM tarafından kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'daki çalışmalarına devam ediyor. Marmara Denizi'nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalar kapsamında ilk gün, İstanbul'daki çalışmanın ikinci kısmı tamamlandı. Sabah saatlerinde Yenikapı'daki incelemelerde bulunan komisyon üyeleri daha sonra tekne ile Büyükada'ya hareket etti. TBMM Musilaj komisyon üyeleri musilaj etkisinin gözlenmesi için Büyükada'da tüplü dalış yaptı.

TBMM Musilaj Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir yapılan tüplü dalışlar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demir, "Biz uzun süre üniversitelerden bilim insanlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızı dinledik, yerel yönetimlerimizin temsilcilerini dinledik. Müsilaj ile ilgili, Marmara Denizi'nin kirletilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları dinledik. Netice itibariyle komisyonun aldığı kararla Marmara'ya komşu olan bütün illeri dolaşıyoruz. Bugün İstanbul'dayız, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gideceğiz. Bu çalışmalar içerisinde arıtma tesislerini yakından inceliyoruz. Fiziki, kimyasal arıtmalar var, biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalar var. Sabah Yenikapı'daydık bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bugün Büyükada'dayız, bizzat görmeyi arzu ettik. Bilim insanlarının bizlere söylediği ilk 30 metrede müsilajın olduğu. Ancak bu son gelişmelerde, sevindirici bir şey müsilaj eskisi gibi değil. Şu anda daldığımızda da ufacık parçacıklar halinde müsilajı görüyoruz, bıraktığı etkiyi görüyoruz. Yani yer altındaki canlılarda bir şey var, bir renkleşme var onu görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım müsilaja neden olan etkenleri, başta kirleticileri, Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu çalışmalarda onlardan bir tanesi. Marmara havzasında yaşayan 25 milyon insanımız var. Bu 25 milyon insandan kaynaklı evsel veya kentsel atıklar var, sanayi ve endüstri atıkları var ve kötü tarım uygulamalarından dolayı da yine tarımda uygulanan ilaçlar neticesinde denize ulaşan kirleticiler var. Bunların temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Netice itibariyle bu incelemeler sonrası bir rapor hazırlayacaklarını kaydeden Mustafa Demir, " Şu anda fiziksel arıtma değil, mekanik arıtma değil, ileri biyolojik arıtmanın başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara'da hayata geçirilmesi. Şüphesiz bu hem bir kaynak gerektiriyor hem de zaman gerekiyor. Ama bunu başarmış belediyelerimiz de var, organize sanayi kuruluşlarımız da var, henüz yeni başlayan yerlerde var. Bizde onların tespitini yapıyoruz. Netice itibariyle bir rapor oluşturacağız. Bu raporda mevcut durumu, kirleticilerin etkileri, çözüm yollarıyla birlikte bir rapor oluşturup gerekli yerlere takdim edeceğiz "açıklamasında bulundu.

Küçük parçacıklar halinde musilaj gördüğünü ifade eden Demir, "Şu anda ortalama 5-10 metreye dalıyor arkadaşlar, oralarda ufak müsilajlar görebiliyoruz. Küçük parçacıklar halinde müsilaj görebiliyoruz ama geçmişte, özellikle Haziran ve Temmuz ayındaki müsilaj yok. Bizim için sevindirici bir haber. Ekosisteme etkisini gözlemliyorsunuz çünkü canlılarda bir solma var, burada bile canlılarda bir solma var ama müsilajın yok olması da bizim açımızdan, gelecek açısından önemli" şeklinde konuştu.

Tüplü gerçekleştirilen dalışlar sonrası Komisyon üyeleri tekne ile Yenikapı'ya hareket etti. Komisyon üyelerinin bir sonraki çalışma için Tekirdağ'a geçecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar