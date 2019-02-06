TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığının projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçmesine yönelik yüksek bir beklenti oluştuğunu belirterek, "Benim meslek hayatım, çok ani değişikliklerin büyük sistemlerde kırılmalara ve problemlere yol açtığını görmekle geçti. Benim mizahım, her zaman tabiat olmuştur. Bir çocuk 9 ay 10 günde doğacaksa, bekleyeceğiz. Bu vizyon belgesinin arkasına 3 yıllık takvim koyduk." dedi.

Selçuk, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İnsanı bir bütün olarak ele aldıklarını ve bunun gelişimine yönelik bir sistem kurmayı hedeflediklerini anlatan Selçuk, eğitimin sadece ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesini doğru bulmadıklarını, eğitimi insan kelimesine yaraşır bir bakış açısıyla ele almakta yarar gördüklerini ifade etti.

Selçuk, Türkiye'nin eğitiminin nicel unsurları konusunda AK Parti iktidarları döneminde çok önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, "Bu yeter mi? Elbette yetmez. Bunun üzerine nitelik ve kaliteye yönelik çalışmalara da ağırlık vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bu bağlamda eğitimde yapısal bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime dair bütün verilerin mobil olarak takip edilmesini sağlayacak bir sistem hazırladıklarını anlattı.

Selçuk, öğretmen meselesinin, akademik ve bürokratik olarak Türkiye'nin ele alabileceği bir konu olduğunu, öğretmen yetiştirmenin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Öğretmen yetiştirmeyi, önceki tecrübeleri dikkate alan, teori ile pratiği ayrıştırmayan bir yaklaşımla yapacaklarını bildiren Selçuk, bu konuda gelecek öğretim yılından itibaren çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Bakan Selçuk, eğitim sisteminde okulların çok önemli bir yeri bulunduğunu anımsatarak, okulların profillerini çıkararak eksik ve fazla yönlerini tespit edeceklerini söyledi.

Okullara dair bütün verilerin sisteme girilerek tablolaştırılacağını ve durumunun uluslararası standartlara göre ölçülebilir hale getirileceğini aktaran Selçuk, okulun ilerleme projeksiyonunun bu şekilde ölçülebileceğini ve eksikliklerin tamamlanmasının da kolayca sağlanabileceğini dile getirdi. Selçuk, bu sistemin pilot uygulamasının bu ay başladığını da bildirdi.

"Emin olmadığımız bir şeyi ülkeye uygulamak niyetinde değiliz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, öğretmen kalitesinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Çocukların sınav baskısı nedeniyle sadece bilişsel alanlarına yönelik çalışma yapıldığını vurgulayan Selçuk, çocukların düşünce, duygu ve eylem üçlemesinde bütünsel gelişimine hizmet eden bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Çocuğun bir eğitimsel denge içerisinde, düşünce, duygu ve eylem alanlarında müşterek olarak yükselmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Selçuk, öğrencilerin gelişimlerinin takibine yönelik e-Portfolyo sisteminin gelecek haftalarda gündeme geleceğini bildirdi.

Selçuk, bu sistem sayesinde, bir çocuğun okul öncesinden itibaren ilgisi, yeteneği, gelişimi, ödülleri, aldığı sertifikalar, diğer bir deyişle çocuğun eğitim hayatına dair ne varsa takip edilebilir hale getirileceğini, pilot uygulaması devam eden bu sistemin daha sonra bütün ülkede kullanılır hale getirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün çalışmalar için ön pilot uygulamalarını hayata geçirdiklerini aktaran Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeterince denemediğimiz, emin olmadığımız bir şeyi ülkeye uygulamak niyetinde değiliz. Bir sürpriz yapmak niyetinde değiliz. Durup dururken ani değişiklikler yapmak istemiyoruz. Bu sebeple hangi çalışmayı yaparsak yapalım muhakkak suretle ön pilotlamasını, pilotlamasını sonra da ulusal olarak adım adım yapıyoruz. Yüksek bir beklenti var. 'Neden hemen projeler hayata geçmiyor?' Benim meslek hayatım, çok ani değişikliklerin büyük sistemlerde kırılmalara ve problemlere yol açtığını görmekle geçti. Benim mizahım, her zaman tabiat olmuştur. Bir çocuk 9 ay 10 günde doğacaksa, bekleyeceğiz. Bu vizyon belgesinin arkasına 3 yıllık takvim koyduk. Çünkü hangi ay, hangi sene neyi adım adım yapacağımızı burada zaten somut olarak söylüyoruz."

"Meslek Portalı"

Bakan Selçuk, Pisa'nın çocukların birçok gelişim alanından sadece biri ile ilgilendiğini, bilişsel yeterliliklerden akıl yürütme ve eleştirel düşünme gibi 4-5 parametreyi ölçtüğüne dikkati çekti. Sadece bunlarla da ülkenin eğitim sisteminin kaliteli olup olmadığına karar verilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Selçuk, öğrencilerin bütünsel olarak gelişiminin önemli olduğunu, buna yönelik "Tasarım-Beceri Atölyeleri'ni" pilot olarak hayata geçirdiklerini anlattı.

Mevcut eğitim sisteminde okulun, çocukların spor ve sanat hayatını yok ettiğine işaret eden Selçuk, bu uygulama sayesinde çocukların spor ve sanat aktivitelerine evlerinden katılarak sertifika alabileceklerini ve bunların ders olarak sayılmasının sağlanabileceğini söyledi.

Selçuk, okullar arasındaki kalite farkının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışma yürüttüklerini belirterek, okullarda öğrenci başına düşen ödemeyi hesaplayarak, okullar arasındaki harcama farklarını ortadan kaldıracaklarını, böylece adil bir sistem kurulacağını dile getirdi. Selçuk, "Eşitliğe dayalı bir metodolojiden, adalete dayalı bir metodolojiye kayma söz konusu. Daha adil bir sisteme yönelik çalışmanın pilotlarını bitirdik. Önümüzdeki öğretim yılında bu, fiilen devreye girecek. Ekonomik olarak arka planını da halletmiş durumdayız." dedi.

Bakan Selçuk, mesleklere yönelik bilgiler içeren bir portal hazırladıklarını kaydederek, "Mesleklerle ilgili iki hafta sonra bir portal açıklayacağız. Tüm meslekleri, videoları, gelecekteki durumları, dünyadaki durumları, bunlarla ilgili binlerce sayfalık bir portal çıkıyor ortaya." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, milletvekilleri, Bakan Selçuk'a eleştiri ve sorularını yöneltiyor.

Kaynak: AA