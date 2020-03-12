TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyelerinden MEB'e "koronavirüs"... TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyeleri, okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çağrıda bulundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyeleri, okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çağrıda bulundu.

Komisyonun CHP'li üyeleri, CHP Grup Sözcüsü Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Yozgat Milletvekili Ali Keven, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı bilimle bilgiyle ve bilinçle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Okul yönetimlerinin yapması gerekenlerle ilgili 12 madde öneride bulunan üyeler, idarecilerin, öğretmenlerin, Kovid-19 ve korunma yolları konusunda sağlık ekibi tarafından bilgilendirilmesini, muhtemel virüs belirtisi durumunda acil eylem planı hazırlanmasını, tüm öğretmenlere, okul personeline, öğrenci ve velilere virüs hakkında kısa anlaşılır broşürler hazırlanmasını, diyabet gibi kronik hastalığı olan öğrencilerin tedbir amaçlı gerekli durumlarda izinli sayılması gerektiğini belirtti.

Üyeler, tüm okulların acilen temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, özellikle tuvaletlerinin sık temizlenmesi, susuz ve kağıtsız bırakılmaması, kapı kolları, musluk başları ve merdiven tutamaçlarının sık temizlenmesi, öğretmen ve öğrencilerin ellerini sık sık yıkamaları için bolca sıvı sabun bulundurulması, sınıfların girişlerine el dezenfektanlarının takılması önerisinde bulundu.

Komisyon üyeleri, okul giriş-çıkışları, koridorlar, sınıflar, spor salonları, laboratuvarlar gibi tüm ortak kullanım alanlarının günlük temizlenmesi, temizliği yapan personelin maske ve eldiven giymesi gerektiğini kaydetti.

Direktiflerin uygulanıp uygulanmadığının denetiminin yapılması gerekiyor

CHP'li komisyon üyeleri, öğretmenlerin yapması gerekenlerle ilgili de şu önerilerde bulundu:

"Okul yönetimi tarafından verilecek direktiflerin uygulanıp uygulanmadığının denetiminin yapılması, öğrencilerin tuvalet ya da teneffüs sonrası ellerinin yıkanıp yıkanmadığının, dezenfekte edilmesinin denetim ve koordinasyonunu sağlaması, sınıfında bulunan öğrencilerin ateş, halsizlik, öksürük gibi sağlık durumunda bozulma olanları okul idaresine ve veliye acil haber vermesi, hasta olan öğrencinin diğer öğrencilerden uzaklaştırılmasının sağlanması ancak bunu diğer öğrencilerde ve hasta çocuğa hissettirmeden ve korkutmadan yapması ve öğrencilerin tatilde de kurallara uymasının kendi ve toplum sağlığı üzerine olumlu etkisi hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır. Bunlar yapılmadan okulların tatil edilmesi soruna çözüm üretmeyecektir."

Kaynak: AA